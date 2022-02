Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit Mofa

Marsberg (ots)

Auf der Bahnhofstraße kam es am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Mann aus Marsberg war mit seinem Auto auf der Bahnhofstraße in Richtung Karlstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich der Straße "Immenhof" kam es zum Zusammenstoß mit einem 72-jährigen Mann aus Marsberg der mit seinem Mofa die Bahnhofstraße kreuzte. Der 72-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

