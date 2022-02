Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Arnsberg/Brilon (ots)

Brilon:

In der Xaveriusstraße versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus einzudringen. Der Tatzeitraum liegt am Freitag zwischen 07.00 Uhr und 14.00 Uhr. Es entstand Sachschaden. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Arnsberg:

In der Straße Obereimer scheiterten unbekannte Täter an der Wohnungstür eines Wohnhauses. Tatzeitraum liegt am Donnerstag zwischen 05.00 Uhr und 18.30 Uhr. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell