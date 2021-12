Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Vorläufige Festnahme nach Einbruch

Kehl (ots)

Ein 17-Jähriger steht im Verdacht, bei einem Einbruch am Samstagabend in die beruflichen Schulen in der Karlstraße beteiligt gewesen zu sein. Durch einen Mitarbeiter wurde gegen 20:30 Uhr eine eingeschlagene und offenstehende Glastür festgestellt und daraufhin die Polizei informiert. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Suche konnte eine flüchtige männliche Person erkannt und im Bereich der Albert-Schweitzer-Straße vorläufig festgenommen werden. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der Maßnahmen an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die genauen Umstände der Tat und ob ein Zusammenhang mit einem Einbruchsversuch in die beruflichen Schulen im Zeitraum von Freitag 15 Uhr bis Samstag 9 Uhr besteht, sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

