Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verletzte Jugendliche nach Verkehrsunfall Verursacherin geflüchtet

Bausendorf (ots)

Am Samstag, dem 29.05.2021 gegen 13:30 Uhr, verursachte eine 88-jährige Frau in Bausendorf einen Verkehrsunfall, bei welchem eine Fußgängerin im Alter von 14 Jahren verletzt wurde. Die Jugendliche überquerte die B49 in Bausendorf von einem Wirtschaftsweg kommend, während die Unfallverursacherin mit ihrem PKW von der Straße "Mittelflur" kommend auf die B49 in Richtung Kinderbeuern einfuhr. Bei dem Abbiegevorgang übersah die Unfallverursacherin die Jugendliche und fuhr diese an. Während die Jugendliche verletzt am Boden lag, verringerte die Unfallverursacherin laut Zeugenangaben kurzzeitig ihre Geschwindigkeit, führte schließlich ihre Fahrt jedoch fort, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern, oder den Unfall zu melden. Die Verletzte wurde in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht, welches sie nach entsprechenden Untersuchungen und der Behandlung einer Platzwunde am Kopf, sowie mehreren Schürfwunden am rechten Bein, wieder verlassen konnte. Durch Zeugenhinweise konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden. Diese muss sich nun hinsichtlich eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort, sowie einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

