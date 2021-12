Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Gartenlaube in Brand

Durmersheim (ots)

Ein ausgelöster Brandalarm in einer Kleingartenanlage in der Pilgerstraße rief am Montagabend gegen 22 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Polizeireviers Rastatt auf den Plan. Eine in Brand geratene Gartenlaube konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Personen kamen keine zu Schaden.

