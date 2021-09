Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Leichtverletzt nach Unfall

Sprockhövel (ots)

Ein 53-jähriger Sprockhöveler kollidierte am Samstagabend auf der Wuppertaler Straße mit einem geparkten Dacia. Der Sprockhöveler befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Wuppertaler Straße in Richtung Süden, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen das Heck des geparkten Pkw stieß. Der Fahrer stürzte und verletzte sich leicht. Passanten kamen dem Mann zur Hilfe und verständigten die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte das. Ein Zeuge teilte den Beamten mit, dass ihm das Kleinkraftrad bereits zuvor in der Otto-Brenner-Straße mit Schlangenlinien aufgefallen sei. Der 53-Jährige wurde zur Behandlung seiner leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, hier wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Das Kleinkraftrad wurde durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt.

