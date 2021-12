Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Offenburg (ots)

Am Montagabend gegen 18:30 Uhr ist es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei sich bekannten 35 Jahre alten Männern in einer Wohnung in der Offenburger Nordstadt gekommen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte einer der beiden mit einem Messer attackiert worden sein. Um sich zu wehren, soll das mutmaßliche Opfer den Angreifer gebissen haben und anschließend mit einem Fahrrad geflüchtet sein. Kurz darauf konnten die Beamten des Polizeireviers Offenburg den Geflüchteten auffinden. In Folge kamen die beiden Streithähne mit Verletzungen in eine nahe gelegene Klinik. Die Hintergründe des Disputs sind derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

/ph

