Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B3 - Aufgefahren

Baden-Baden, B3 (ots)

Ein offenbar gestoppter Abbiegevorgang dürfte am Montagnachmittag auf der B3 zu einem Verkehrsunfall geführt haben. Nach derzeitigem Stand soll ein von Baden-Baden kommender 51-jähriger Skoda-Fahrer beim Abbiegen in Richtung Haueneberstein aufgrund des Gegenverkehrs noch einmal abrupt abgebremst haben. In der Folge leitete ein entgegenkommender 21-jähriger Ford-Lenker eine Bremsung ein und eine nachfahrende 24 Jahre alte VW-Fahrerin fuhr auf den Ford auf. Durch die Kollision entstand an den beiden entgegenkommenden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

/mw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell