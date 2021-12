Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Betrügerischer Handwerker festgenommen

Breitenau (ots)

Am 04.12.2021 zur Mittagszeit kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel auf dem Rastplatz "Am Heidenholz" auf der Bundesautobahn 17 einen in Ungarn zugelassenen Kleintransporter.

Bei der Überprüfung der Insassen wurden bei einem rumänischen Staatsangehörigen gleich drei Fahndungsausschreibungen ermittelt. Dabei handelte es sich um zwei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaften Cottbus und Gießen wegen verschiedener Betrugsfälle, sowie um einen Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Deggendorf. Der Untersuchungshaftbefehl steht im Zusammenhang mit Ermittlungen der Polizei Plattling (Landkreis Deggendorf), bei der betrügerische Handwerker aus Osteuropa im Verdacht stehen, einem Rentnerehepaar für eine vermeintliche Dachsanierung ihres Gartenhauses 13.000 Euro berechnet zu haben. Die Arbeiten wurden nach späterer Begutachtung mit einem Wert von maximal 2800 Euro bewertet. Die in der Zwischenzeit untergetauchten Handwerker werden nun per Haftbefehl wegen Betrugs gesucht.

Der rumänische Staatsangehörige wurde am selbigen Tag dem Haftrichter in Dresden vorgeführt und am darauffolgenden Tag in die Justizvollzugsanstalt nach Dresden eingeliefert und wartet nun auf seine Überstellung nach Deggendorf.

