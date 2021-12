Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Fahrradtransport von gestohlenen Baumaschinen und Werkzeugen

Bad Schandau (ots)

In den Morgenstunden des 04.12.2021 wurden auf dem Bahnhof in Bad Schandau durch Einsatzkräfte der Bundespolizei zwei tschechische Staatsangehörige mit Fahrrädern kontrolliert, welche auf den Zug nach Decin warteten. An einem der Fahrräder war eine als Anhänger umfunktionierte Einkaufstasche provisorisch befestigt.

Im Rahmen der Kontrolle der Personen, sowie der mitgeführten Sachen fanden die Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel in dem provisorischen Anhänger drei Kisten mit unterschiedlichen Baumaschinen (verschiedene Akku-Schrauber und Bohrmaschinen) und Werkzeugen. In einer Tasche auf dem Gepäckträger befanden sich zu dem noch neuwertige Ersatzketten einer Kettensäge, sowie verschiedene Fällkeile und anderes unbenutztes Kettensägenzubehör. Eigentumsnachweise oder eine plausible Erklärung über die Herkunft der Gegenstände konnten die tschechischen Staatsangehörigen nicht vorlegen oder erbringen, so dass der Verdacht entstand, dass die Gegenstände aus Diebstahlshandlungen stammen.

Beide Personen sind in der Tschechischen Republik wegen umfangreicher Diebstahlshandlungen bereits öfter polizeilich in Erscheinung getreten.

Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber an das Polizeirevier Pirna übergeben.

