Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Wohnmobil eingedrungen

Übach-Palenberg-Rimburg (ots)

Zwischen 18 Uhr am Mittwoch (11. August) und 8 Uhr am Donnerstag (12. August) haben sich unbekannte Täter an der Bruchhausener Straße Zugang zu einem geparkten Wohnmobil verschafft. Aus diesem entwendeten sie unter anderem einen Kühlschrank, diverse Taschen sowie ein Autoradio.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell