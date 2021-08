Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw erneut in Brand gesetzt

Übach-Palenberg-Palenberg (ots)

Ein bereits am Montag (9. August) durch Brandstiftung beschädigter Pkw an der Carolus-Magnus-Allee (- Wir berichteten mit PB Nr. 223 vom 11.08.2021 -) wurde am Donnerstag (12. August), gegen 22.55 Uhr, erneut in Brand gesetzt. Das Fahrzeug brannte großenteils aus und musste von der Feuerwehr gelöscht werden.

Die Hintergründe zu den beiden Taten werden im privaten Bereich vermutet. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, welche mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat West der Kreispolizeibehörde unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Alternativ besteht die Möglichkeit einen Hinweis online weiterzugeben. Hierzu kann der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell