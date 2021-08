Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fenster durch Einbrecher eingeschlagen

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Durch das Einschlagen eines Fensters verschafften sich Unbekannte zwischen 19.30 Uhr am Mittwoch (11. August) und 6.20 Uhr am Donnerstag (12. August) Zutritt zu einer Wohnung an der Bergstraße. Die Eingangstür wies außerdem Hebelspuren auf. Ob die Täter etwas erbeuteten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

