Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht mit Einkaufswagen

Bitburg (ots)

Am 20.11.2021 zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Kauflandfiliale in Bitburg. Hierbei stieß eine bislang unbekannte Person mit seinem Einkaufswagen gegen das Heck eines geparkten Mercedes SUV und beschädigte diesen. Einem Augenzeuge zufolge soll die Person den Schaden zur Kenntnis genommen haben. Anschließend sei diese jedoch in ein Fahrzeug, vermutlich ein BMW, mit luxemburgischen Kennzeichen gestiegen und habe dann die Örtlichkeit verlassen, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell