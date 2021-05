Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210520 - 0600 Frankfurt-Oberrad: Trickbetrug

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 80-jähriger Frankfurter erhielt am Dienstag, den 18. Mai 2021, gegen 12.00 Uhr, den Anruf eines angeblichen "Sicherheitsmitarbeiters" einer Direktbank.

Gegenüber dem 80-Jährigen gab er an, dass dieser in eine neue Sicherheitsstufe hochgestuft würde, dafür aber seine Zugangsdaten nennen müsse. Der Geschädigte offenbarte am Telefon seine Daten und das Gespräch wurde danach beendet. Später musste er dann feststellen, dass sich der "Sicherheitsmitarbeiter" an seinem Konto bedient und mehrere tausend EUR abgehoben hatte.

