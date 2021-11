Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Warnbaken einer Baustelle beschädigt und geflüchtet

Mehren (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer teilt am 20.11.21, gegen 15:35 Uhr, der Polizei Daun mit, dass in Mehren, L 68, an der Autobahnzufahrt zur A1, einige der dort wegen einer Baustelle stehenden Warnbaken beschädigt worden sind. Der unbekannte Verursacher dieses Schadens muss den Zusammenstoß bemerkt haben, da die Baken teilweise überfahren worden sind und an der Unfallstelle auch ein abgefallenes Spiegelglas eines Fahrzeug-Außenspiegels aufgefunden worden ist. Ein genauer Unfallzeitpunkt kann nicht genannt werden. Der Verursacher ist geflüchtet, ohne für den Schaden aufzukommen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.

