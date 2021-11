Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Großer Ton-Blumemtopf mit Bäumchen zerstört

Hillesheim (Eifel) (ots)

Ein unbekannter Täter hat in Hillesheim, Graf-Mirbach-Platz, in dem Zeitraum vom 19.11.21, 21:00 Uhr bis 20.11.21, 09:00 Uhr, einen vor der Haustür stehenden roten Ton-Blumentopf, in dem ein kleines Bäumchen gepflanzt war, umgestoßen, sodass der Blumentopf zerbrochen ist. Der unbekannte Täter hat sich entfernt, ohne für den Schaden aufzukommen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell