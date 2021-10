Polizei Coesfeld

POL-COE: Hausdülmen - 2 Verletzte bei Unfall mit Krankenfahrstuhl

Coesfeld (ots)

Am 31.10.2021, gegen 14:40 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Dülmener mit seinem Pkw, die Halterner Straße in Hausdülmen, in Fahrtrichtung Dülmen. In Höhe des Kettbachseitenweges in Hausdülmen, querte plötzlich und unerwartet eine 81-jährige Dülmenerin, mit ihrem Krankenfahrstuhl, von links nach rechts, die Fahrbahn. Der Dülmener versuchte noch dem Krankenfahrstuhl auszuweichen, was jedoch misslang. Der Krankenfahrstuhl stürzte durch den Zusammenstoß um. Die 81-jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Der 61-jährige Dülmener konnte nach ambulanter Behandlung leicht verletzt entlassen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Halterner Straße (L551) beidseitig gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell