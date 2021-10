Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck - 1 Verletzter nach Alleinunfall mit Pedelec unter Alkoholeinfluss

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 30.10.2021, gegen 22:40 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Havixbecker, mit seinem Pedelec, die Altenberger Straße, in Havixbeck, aus Richtung Innenstadt kommend. Unvermittelt machte er mit seinem Pedelec einen Schlenker nach links und kam zu Fall. Er verletzte sich durch den anschließenden Sturz leicht und wurde in einem umliegenden Krankenhaus behandelt. Während der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Havixbeckers festgestellt werden, sodass ihm zudem eine Blutprobe entnommen wurde.

