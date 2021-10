Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Wagnerstraße, Trunkenheitsfahrt/Fahren ohne Fahrerlaubnis

Coesfeld (ots)

Am 29.10.2021, gegen 16:05 Uhr, kontrollierte die Polizei Coesfeld einen 39-jährigen Mann aus Hattingen, welcher mit einem Pkw die Wagnerstraße in Havixbeck befuhr. Während der Kontrolle konnte starker Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt werden und ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Mann der Polizei nicht vorlegen. Eine Blutentnahme gegen den Mann wurde angeordnet. Gegen den Fahrzeughalter wurde eine gesonderte Anzeige gefertigt.

