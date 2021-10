Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Südstraße, Kupferdiebstahl

Coesfeld (ots)

Kupferdiebe entwendeten, in der Zeit vom 29.10.2021 bis 30.10.2021, zwei kupferne Fallrohre vom Gebäude des Edeka-Marktes an der Südstraße in Herbern. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

