POL-COE: Dülmen, Hülsenweg, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am 29.10.2021, in der Zeit von 06:45 Uhr bis 12:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer eine kleine Mauer an der Gaststätte "Zum Hülsenhof" in Dülmen. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Unfallanschlusspflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

