Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Bei Verkehrskontrolle aufgefallen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 24.7.2021, 14.05 Uhr fiel ein Autofahrer unter Drogeneinfluss bei einer Verkehrskontrolle in der Warendorfer Innenstadt auf. Polizisten stellten erhebliche körperliche Auffälligkeiten bei dem 24-Jährigen fest, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Letzlich gab der Warendorfer diesen zu, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Des Weiteren untersagten ihm die Beamten die vorläufige Nutzung von Kraftfahrzeugen und erstellten einen Bericht für das Straßenverkehrsamt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell