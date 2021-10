Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen-Buldern, Brinkmannstraße, Verkehrsunfallflucht

Coesfeld (ots)

In den Abendstunden des 30.10.2021 beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen am rechten Fahrbahnrand der Brinkmannstraße in Buldern geparkten grauen Pkw Fiat 500. Die Fahrzeugnutzerin stelle, gegen 22:35 Uhr, den zerstörten linken Außenspiegel an dem Fahrzeug fest. Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell