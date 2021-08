Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw mutwillig zerkratzt - Zeugen gesucht

Oberotterbach (ots)

Ein schwarzer Peugeot 206, beklebt mit auffälligen roten Flammen an beiden Fahrzeugtüren, wurde in der Zeit von 09./10.08.2021, zwischen 09:00 Uhr und 07:45 Uhr, im Lenkerweg, Ecke Guttenbergstraße, am Kofferraumdeckel, auf der Motorhaube und an der Fahrerseite mutwillig zerkratzt. Der Sachschaden wird auf 1000.- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 oder E-Mail: pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell