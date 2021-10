Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen-Vinnum, Hauptstraße, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Zeit vom 29.10.2021, 15:40 Uhr, bis 30.10.2021, 09:40 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen auf der Hauptstraße in Olfen-Vinnum geparkten Pkw. Der silberfarbene Pkw VW Polo stand in Höhe der Anschrift Hauptstraße Nr. 17. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Unfallanschlusspflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell