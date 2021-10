Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Diebe am Freiburger Hauptbahnhof gestellt

Freiburg im Breisgau (ots)

Erst waren sie am Freitagabend im Freiburger Stadtgebiet auf Diebestour, danach entwendeten zwei tunesische Staatsangehörige im Freiburger Hauptbahnhof eine Geldbörse. Der Trick war immer der gleiche, aber aufmerksame Mitarbeiter der DB-Bahnsicherheit stoppten das Duo.

Am späten Freitagabend (15.10.2021) sprachen die zwei tunesischen Tatverdächtigen im Alter von 20 und 33 Jahren zwei Personen im Freiburger Hauptbahnhof an. Im Gesprächsverlauf näherten sich die beiden Männer den Passanten immer weiter an und verwickelten sie in ein Gespräch. Danach setzten die Männer ihren Weg in Richtung Ausgang fort. Da die Passanten misstrauisch wurden, überprüften sie ihre Wertsachen und stellten den Verlust einer Geldbörse fest. Zwei aufmerksame DB-Sicherheitsmitarbeiter konnten den Diebstahl beobachten und hielten die Männer bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. Im Rucksack eines Tatverdächtigen wurde die entwendete Geldbörse aufgefunden. Des Weiteren wurde ein Schließfachschlüssel aufgefunden. Eine Nachschau durch die Bundespolizei ergab, dass sich im Schließfach zwei hochwertige Smartphones befanden, die Diebstählen zwei Stunden zuvor in der Freiburger Innenstadt zugeordnet werden konnten. Aufgrund dieser Diebstähle und des Verdachts eines weiteren Einbruchs zwei Tage zuvor in einen Schnellimbiss in Bühl, erwirkte die Staatsanwaltschaft Freiburg im Breisgau beim zuständigen Ermittlungsrichter einen Haftbefehl. Danach wurden die beiden Männer, die sich zudem unerlaubt in Deutschland aufhielten, durch die Bundespolizei zum Vollzug der Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

