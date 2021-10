Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zug mit Steinen beworfen

Herbolzheim (ots)

Durch Unbekannte wurde ein durchfahrender Güterzug am Bahnhof Herbolzheim mit Steinen beworfen. Am Zug entstand Sachstanden. Die Bundespolizei warnt eindringlich vor den bestehenden Gefahren.

Am Donnerstagvormittag wurde die Bundespolizei darüber informiert, dass ein Güterzug bei der Durchfahrt durch den Bahnhof Herbolzheim durch mehrere Personen mit Steinen beworfen worden sein soll. Der Triebfahrzeugführer hatte bei der Durchfahrt gegen 07:14 Uhr eine entsprechende Feststellung gemacht und beim nächsten Halt am Bahnhof Offenburg mehrere Dellen im Front- und Seitenbereich des Triebfahrzeuges festgestellt. Auch ein nachfolgender Güterzug soll beworfen worden sein. Durch die zeitverzögerte Meldung an die Bundespolizei konnten vor Ort keine Hinweise mehr gewonnen werden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Bundespolizei warnt eindringlich vor den bestehenden Gefahren. Die Steine können unkontrolliert vom Zug zurückgeschleudert werden und die werfende Person, sowie Unbeteiligte gefährden. Zudem handelt es sich bei einer derartigen Tat um einen Gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Die Bundespolizei hat hierzu Ermittlungen eingeleitet.

