POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

57537 Hövels, B 62 (ots)

Am Fr., 04.06.2021, gegen 14:30 Uhr, befuhren eine 48-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Chrysler Cherokee und nachfolgend ein 58-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW Passat die B 62 von Wissen kommend in Fahrtrichtung Betzdorf. In der langgezogenen Rechtskurve vor Niedergüdeln musste die vorausfahrende 48-Jährige abbremsen, da eine weiße Taube gegen ihre Windschutzscheibe prallte. Infolge Unachtsamkeit und mangelndem Sicherheitsabstand fuhr der nachfolgende VW-Fahrer trotz Bremsversuch auf. Ein 27-jähriger Mitfahrer im VW Passat erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand mittlerer Sachschaden. Der VW Passat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

