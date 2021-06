Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Nisterstr. 17, REWE Parkplatz (ots)

Ein 72-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Ford Focus bemerkte am Sa., 05.06.2021, gegen 10.30 Uhr, dass sein Fahrzeug einen frischen Unfallschaden (Streifschaden vorne rechts) aufwies. Nach Angaben des 72-Jährigen kann der Unfallschaden nur am Fr., 04.06.2021, in der Zeit von 11.45 - 12.00 Uhr entstanden sein, als er mit seinem Fahrzeug in Wissen auf Platz des Jahrmarktes parkte oder in der Zeit von 12.15 - 13.15 Uhr, als er auf dem Parkplatz des REWE-XL in Wissen, Nisterstraße, parkte. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell