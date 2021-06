Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

57537 Selbach, Am Stockacker (ots)

Am Fr. 04.06.2021, gegen 16:40 Uhr, verbrachte ein 29-Jähriger Fahrzeugführer einen leicht mit Erdschutt beladenen Anhänger, mit der Deichsel nach oben zeigend, am Fahrbahnrand der stark ansteigenden Straße. Beim Versuch, den Anhänger mittels ca. 1,5 m langem Kantholz gegen Herabrollen zu sichern, verdrehte sich das Stützrad, so dass sich der Anhänger sodann bergab selbstständig in Bewegung setzte. Der 29-Jährige konnte diesen nicht halten, wurde hinterher gezogen und stürzte zu Boden. Der Anhänger durchfuhr bergab eine Buchenhecke mit anschließender einfacher Holzpalisade. Erst nach ca. 70m wurde der Anhänger durch Aufprall an einem Verteilerkasten und einer Straßenlaterne abgebremst. Letztlich kam er unmittelbar auf dem Stromkasten zum Stehen. Bei seinem Versuch den Anhänger aufzuhalten erlitt der 29-Jährige leichte Verletzungen. An Anhänger, Verteilerkasten und Straßenlaterne entstand mittlerer Sachschaden.

