POL-CE: Verkehrsunfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Trunkenheit

Am Samstag, 14.08.2021, gegen 05:00 Uhr, prallte ein 24 jähriger Fahrzeugführer aus Sülze mit seinem PKW VW Golf in einer leichten Linkskurve gegen eine Mauer in der Wittinger Straße.

Trotz massiven Aufpralls des Fahrzeugs an der Mauer blieb der Fahrzeugführer unverletzt.

Unfallursächlich dürfte aufgrund der massiven Beschädigungen an PKW / Mauer überhöhte Geschwindigkeit, sowie der Einfluss alkoholischer Getränke sein.

Bei dem Fahrzeugführer wurde deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1 Promille.

Das unfallbeteiligte Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit, die Mauer erheblich beschädigt. Schadenshöhen sind derzeitig nicht bekannt.

Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

