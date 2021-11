Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gartenmauer beschädigt - Unfallzeugen gesucht

Prüm (ots)

Polizei Prüm sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in der St.-Vither Straße in Niederprüm

Am Montag, den 15.11.2021, ereignete sich zwischen 17:00 und 19:00 Uhr ein Verkehrsunfall gegenüber des Geschäftes "Paper & Trend" in der St.- Vither Straße in Niederprüm. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr gegen eine dortige Gartenmauer und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Nach Angaben eines Zeugen könnte es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen weißen Transporter gehandelt haben.

Die Polizei Prüm bittet um sachdienliche Hinweise unter 06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de.

