POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Warnung vor Falschmeldungen im Internet; Mit Messer bedroht

Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer in der Roanner Straße verletzt worden. Ein 33-jähriger Renault-Fahrer fuhr kurz nach 22 Uhr von dem Parkplatz eines Einkaufmarktes auf die Straße ein, als er den Biker übersah. Der 34-Jährige konnte mit seiner Yamaha nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es zur Kollision kam. Er wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf zirka 6.500 Euro geschätzt. (amh)

Esslingen (ES): Zwei verletzte Personen bei Küchenbrand

Ein Topf mit heißem Fett dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Küchenbrand am Donnerstagabend in der Kirchackerstraße gewesen sein. Durch einen gegen 18.45 Uhr ausgelösten Brandmelder wurde ein Nachbar auf starken Rauch aus der Wohnung nebenan aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Bei einer Nachschau konnte der 63-Jährige eine offenstehende Wohnungstür sowie einen Topf auf dem eingeschalteten Herd feststellen, den er herunternahm. Wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung wurde er zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die mit fünf Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten angerückte Feuerwehr sorgte für eine Belüftung der Wohnung. Ermittlungen ergaben, dass die 36-jährige Bewohnerin sich zuvor bereits selbstständig in eine Klinik begab, da sie Verbrennungen erlitten hatte. Nach jetzigem Kenntnisstand ist kein nennenswerter Schaden entstanden. (amh)

Filderstadt (ES): Schlechter Scherz mit Konsequenzen (Warnmeldung)

Wegen des Verdachts der Verleumdung ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen einen Unbekannten, der sich einen folgenschweren Scherz erlaubt hat. Über eine Onlineplattform, mit der sich täuschend echt aussehende Zeitungsartikel und Ähnliches fertigen lassen, hatte dieser eine gefälschte Fahndungsmeldung zu einem angeblich gesuchten Vergewaltiger erstellt. Dafür benutzte der Tatverdächtige das Bild eines real existierenden Mannes und verbreitete den so erstellten Artikel anschließend in sozialen Netzwerken, wo er offenbar nach wie vor rege geteilt wird.

Nicht nur das Erstellen, sondern auch das Verbreiten von sogenannten Fake News kann strafbar sein. Die Polizei warnt deshalb davor, derartige Meldungen unbedacht zu teilen oder sonst weiter zu verbreiten und weist darauf hin, dass echte polizeiliche oder justizielle Öffentlichkeitsfahndungen immer auf dem Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter dem Link https://fahndung.polizei-bw.de eingestellt werden. Hinweise zum Erkennen von Fake News finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/so-erkennen-sie-fake-news/ (ah)

Neuhausen auf den Fildern (ES): Brandalarm in Flüchtlingsunterkunft

Im Zimmer einer Flüchtlingsunterkunft in der Mörikestraße ist es in der Nacht zum Freitag zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Gegen 0.45 Uhr löste der Brandmelder der Unterkunft aus. Wie sich herausstellte, hatten zwei Matratzen im Zimmer eines 35-Jährigen auf noch unbekannte Weise zu Schmoren begonnen und dadurch starken Rauch verursacht. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften angerückt war, lüftete das Zimmer, in das der 35-Jährige anschließend wieder zurückkehren konnte. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der Sachschaden wird mit etwa 200 Euro beziffert. (rn)

Baltmannsweiler (ES): Zündelnde Jungs

Vier Jungs haben am Donnerstagnachmittag, gegen 17 Uhr, auf einem Gartengrundstück im Schlichtener Weg in Hohengehren einen Mülleimer in Brand gesetzt. Aus jugendlichem Leichtsinn heraus wollten die Jungs im Alter von 13 und 14 Jahren ein Feuer in dem Mülleimer entfachen. Nachdem dies nicht gelang, leerten sie Benzin aus einem Kanister dazu. Im Anschluss kam es zu einer Verpuffung und die Jungs konnten das Feuer nicht mehr selbst löschen, worauf sie die Feuerwehr verständigten. Der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften ausrückte, gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf einen Schuppen zu verhindern. So entstand lediglich geringer Sachschaden an dem Mülleimer. Glücklicherweise blieben die Jungs unverletzt. Sie wurden im Anschluss ihren Eltern überstellt. (ms)

Nürtingen (ES): Unerlaubt vom Unfallort entfernt (Zeugenaufruf)

Zu einem Unfall, der sich am Donnerstagabend in der Neckarstraße in Nürtingen ereignet hat, sucht das Polizeirevier Nürtingen noch Zeugen. Gegen 18 Uhr wollte die 55-jährige Fahrerin eines Volvo von der Wörthbrücke auf die Neckarstraße / B313 in Richtung Wendlingen auffahren. Bereits hier fiel der Fahrer eines weißen Lieferwagens auf, der hinter dem Volvo fahrend lautstark die Hupe seines Fahrzeugs betätigte. Anschließend fuhr er auf der Neckarstraße dicht neben den Volvo. Um einen möglichen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Volvo-Fahrerin nach rechts aus. Hierbei kam sie in Kontakt mit dem Bordstein, worauf sie die Kontrolle über ihren PKW verlor und gegen einen Lichtmast prallte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu, weshalb sie vom Rettungsdienst vor Ort behandelt wurde. Der Volvo wurde bei dem Unfall so beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden beträgt circa 13.000 Euro. Der Fahrer des weißen Lieferwagens setzte seine Fahrt in Richtung Wendlingen fort. Von dem flüchtigen Lieferwagen ist bekannt, dass es sich um einen weißen Kleintransporter, vermutlich 3,5 Tonner, mit Waiblinger Zulassung handeln soll. Besetzt war er mit mindestens zwei Personen, die jeweils weiße Arbeitskleidung trugen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweis auf den Kleintransporter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Nürtingen unter 07022/9224-0 zu melden. (md)

Hochdorf (ES): Bedrohung in Flüchtlingsunterkunft

Zu einer Bedrohung mit einem Messer ist es am Donnerstagnachmittag in einer Flüchtlingsunterkunft in der Kirchheimer Straße gekommen. Gegen 15.45 Uhr kam es zu Streitigkeiten zwischen einem 35-Jährigen und einem 21 Jahre alten Mann. In dessen Verlauf schnappte sich der Ältere ein Messer und hielt dieses in die Richtung des Jüngeren. Der 21-Jährige rannte daraufhin aus der Gemeinschaftsküche. Zeugen informierten im Anschluss die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen zu der Unterkunft ausrückte. In Schutzkleidung gingen die Beamten ins Gebäude und konnten den 35-Jährigen in seinem Zimmer widerstandslos festnehmen. Da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, musste er in eine Klinik gebracht werden. Hierzu mussten die Polizisten unmittelbaren Zwang anwenden. Vorsorglich war ein Rettungswagen an die Unterkunft ausgerückt. Es gab keine Verletzten. (ms)

Rottenburg (TÜ): Brand in Wohnhaus

Zu einem Brand in einem Doppelhaus mussten am Donnerstagnachmittag die Rettungskräfte in die Jane-Addams-Straße ausrücken. Kurz vor 15.30 Uhr war vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Modellbau-Akku beim Laden in Brand geraten. Eigene Löschversuche des Bewohners reichten nicht aus, um die Flammen, die sich vom Technikraum auf den Flur ausdehnten, zu löschen. Durch die sofortige Verständigung und das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Räume verhindert werden. Durch den starken Rauch entstand jedoch erheblicher Schaden in dem Haus, das bis auf weiteres unbewohnbar ist. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst rückte mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften aus. (ms)

Tübingen (TÜ): Transporter prallt auf Sattelzug

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Sattelzug hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Stuttgarter Straße ereignet. Ein 36-Jähriger war kurz nach 15.30 Uhr mit einem Ford Transit in Richtung Stuttgart unterwegs, als er auf Höhe der Paulinenstraße den verkehrsbedingt stehenden Sattelzug eines 49 Jahre alten Mannes übersah. Durch den Aufprall zog sich der Unfallverursacher leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Sein Fahrzeug war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Es musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 13.000 Euro. (ms)

Balingen (ZAK): Dämmmaterial in Brand geraten

Zum Brand von Dämmmaterial auf dem Dach eines Wohnhauses in der Straße Bruckrain sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Nacht zum Freitag, gegen 22.45 Uhr, ausgerückt. Dort war offenbar in Folge von Funkenflug aus dem Schornstein das Dämmmaterial auf dem derzeit abgedeckten Dach in Brand geraten. Der Hausbesitzer hatte die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften angerückt war, bereits gelöscht. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit sechs Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. (rn)

