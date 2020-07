Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Vandalismus im Freizeitgelände

Ahaus (ots)

Mutwillig haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Ahaus-Wüllen Sachschäden angerichtet. Das Geschehen spielte sich im Freizeitgelände Ork in Unterortwick ab: Die Täter machten sich gewaltsam an einem neu aufgestellten Metallabfallbehälter zu schaffen. Sie zerstörten zudem eine Hinweistafel samt Halterung. Die Unbekannten richteten einen Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro an. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Freitag, 10.00 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

