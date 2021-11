Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geparkter Pkw beschädigt - Verursacher geflüchtet

Hillesheim (Eifel) (ots)

Eine Fahrzeugführerin parkt ihren Pkw Seat Leon am 20.11.21, gegen 07:50 Uhr, in Hillesheim, Lammersdorfer Straße, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als sie gegen 11:00 Uhr wieder zu ihrem Pkw zurückkehrt, stellt sie fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt ist. Der unbekannte Verursacher hat sich entfernt, ohne seine Angaben zu hinterlassen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.

