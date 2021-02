Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruchversuch in Fachmarkt

Stadtlohn (ots)

Gescheitert ist ein Einbruchversuch in einen Fachmarkt an der Von-Ardenne-Straße in Stadtlohn. Unbekannte versuchten eine Tür zum Verkaufsraum gewaltsam zu öffnen. Zu dem Geschehen kam es zwischen Sonntag, 08.00 Uhr, und Montag, 08.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

