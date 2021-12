Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Reifenteile auf der Fahrbahn, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Am Mittwochabend gegen 22 Uhr wurden den Beamten des Polizeireviers Kehl mehrere Reifenteile auf der B28 in Höhe Neumühl in Fahrtrichtung Kehl gemeldet. Auf der Fahrbahn konnten über eine längere Strecke verteilt zwei Backsteine und vier Altreifen festgestellt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden durch die herumliegenden Hindernisse drei Pkws beschädigt. Die ermittelnden Beamten haben ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07851 893-0 zu melden.

