Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Ottersdorf - Parkendes Auto beschädigt, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind nach einer Unfallflucht am Montagmorgen in der Straße "Am Oberwald" auf der Suche nach Zeugen. Nach derzeitigem Stand dürfte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer zwischen 2:40 Uhr und 11 Uhr beim Rangieren mit einem abgestellten BMW kollidiert sein und sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer, 07222 761-0, zu melden. /ae

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell