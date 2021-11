Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit einem zwei schwerverletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 10:35 Uhr im Bereich der Schwieberdinger Straße und der Friedenstraße in Ludwigsburg zu einem schweren Unfall mit mehreren Beteiligten. Ein 57-jähriger Lkw-Lenker befuhr die Schwieberdinger Straße, zunächst auf dem rechten der beiden Fahrspuren, in Richtung Stadtmitte. Die Ampel im Kreuzungsbereich der Gänsfußallee, der Schwieberdinger Straße und der Friedenstraße zeigte rot, weshalb der Verkehr zum Teil schon stand oder abbremsen musste. Aufgrund unbekannter Ursache beschleunigte der Lkw-Fahrer und wechselte auf die linke Geradeausspur, wobei er eine vor ihm fahrende 28-jährige Mercedes A-Klasse Fahrerin streifte. Im weiteren Verlauf touchierte der Lkw-Fahrer auch den auf der Linksabbiegespur verkehrsbedingt stehenden Sprinter eines 41-Jährigen. Weiter beschleunigend fuhr der 57-Jährige dann auf eine Mercedes G-Klasse eines 52-Jährigen auf, der vor ihm auf der linken Geradeausspur an der Haltelinie bei "rot" stand. Durch den starken Aufprall wurde dieser über den Kreuzungsbereich hinausgeschoben und kollidierte hier mit einem Lichtmast. Dabei wurden der 52-jährige Fahrer sowie dessen 28-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Sie mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Der Fahrer des Lkw kam erst nach weiteren 200 Metern zum Stehen. Der Lichtmast wurde derart beschädigt, dass er durch die Feuerwehr und die Technischen Dienste Ludwigsburg demontiert werden musste. Sowohl die G-Klasse als auch der Lkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 60.000 Euro. Die Feuerwehr Ludwigsburg befand sich mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften an der Unfallstelle. Aufgrund des Unfalls entstanden erhebliche Verkehrsstörungen. Für etwa 25 Minuten musste die Schwieberdinger Straße vollgesperrt werden. Zeitweise war in jede Fahrtrichtung nur ein Fahrsteifen befahrbar. Gegen 13:40 Uhr waren die Maßnahmen vor Ort beendet.

