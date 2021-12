Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, B 28 - Ins Schleudern geraten

Offenburg (ots)

Nach einem Unfall am Montagnachmittag auf der B 28 bei Willstätt ist die rechte Fahrspur in Richtung Kehl derzeit noch gesperrt. Der fließende Verkehr wird über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach ersten Feststellungen ist eine Golf-Fahrerin kurz nach 14:30 Uhr ins Schleudern geraten, in der Folge mit einem Audi kollidiert und letztlich in die Leitplanken geprallt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren vorsorglich vor Ort, mussten aber nicht eingreifen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 15.000 Euro. Die verständigten Abschleppdienste sind soeben eingetroffen.

/wo

