Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugdiebstähle im Bereich Altentreptow

Altentreptow/ Burow (ots)

In den zurückliegenden Tagen kam es im Bereich Altentreptow zu Diebstählen von mehreren Fahrzeugen, wodurch ein Schaden von mehr als 10.000 EUR entstanden ist.

Bereits am Wochenende, in der Zeit vom 03.12.2021 bis 06.12.2021, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Garage in der Schulstraße in Burow und entwendeten eine schwarze Simson S51 B4 mit orangefarbenem Schutzblech, eine weitere Simson S50 B mit goldfarbenen Felgen sowie ein blaues Dirtbike (Crossbike für Kinder). Der Gesamtschaden wird mit 5.200 EUR beziffert.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in der Nacht vom 06.12.2021 zum 07.12.2021, gegen 03:30 Uhr in der Stralsunder Straße in Altentreptow. Hier wurde ein silberner VW Passat CC mit den amtlichen Kennzeichen AT-AW84 gestohlen. Der PKW des Baujahres 2011 wurde nach bisherigem Erkenntnisstand mittels Zweitschlüssel gestohlen, welchen die unbekannten Täter vermutlich in der vorherigen Nacht aus dem Wohnhaus des Besitzers entwendeten. Die Gelegenheit zu dieser Tat ergab sich wahrscheinlich dadurch, dass der Wohnungsschlüssel über Nacht von außen im Schloss steckte. Es ist Schaden in Höhe von ca. 6.000 EUR entstanden.

Beamte der Polizeistation Altentreptow haben Fahndungen nach den Fahrzeugen eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen wegen der Diebstähle führt die Kriminalpolizei. Außerdem werden Zeugen gesucht. Wer zu den Tatzeiten an den Tatorten auffällige Beobachtungen wahrgenommen hat oder Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994-231224 oder in der Internetwache des Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell