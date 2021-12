Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines Ford Mondeo in Neustrelitz

Neustrelitz (ots)

In Neustrelitz wurde in der Nacht zum heutigen 07.12.2021 ein PKW Ford gestohlen. Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der PKW in der Zeit vom 06.12.2021, 17:45 Uhr bis 07.12.2021, 05:30 Uhr durch bislang unbekannte Täter vor der Wohnanschrift des Besitzers im Pablo-Neruda-Ring in Neustrelitz entwendet. Es handelt sich um einen schwarzen Ford Mondeo des Baujahres 2015 mit dem amtlichen Kennzeichen NZ-AW 999. Der Schaden wird mit 8000EUR beziffert.

Die Ermittlungen wegen des Fahrzeugdiebstahls werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz geführt. Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen im Pablo-Neruda-Ring in Neustrelitz wahrgenommen haben oder Angaben um Verbleib des Ford machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

