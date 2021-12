Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Waffenfund dank außergewöhnlichem Zeugenhinweis

Neubrandenburg (ots)

Am 03.12.2021 gegen 11:30 Uhr erhielten Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg von einem aufmerksamen Zeugen den Hinweis, dass sich in der Demminer Straße ein Fahrradfahrer während der Fahrt einen pistolenähnlichen Gegenstand in seinen Rucksack steckte.

Dank einer präzisen Personenbeschreibung gelang es den Beamten, den beschriebenen Radfahrer im Rahmen einer sofortigen Fahndung in der Heidenstraße zu stellen. In dessen Rucksack konnte eine Schreckschusswaffe und in seiner Jackentasche ein Einhandmesser gefunden und sichergestellt werden. Der 23-jährige, deutsche Tatverdächtige war nicht im Besitz eines Waffenscheins.

Hervorzuheben ist in diesem Fall die sogenannte Gedächtnisstütze des Zeugen. Mithilfe einer eigens gefertigte Skizze brachte er seine Beobachtungen zu Papier und übergab diese den Beamten. Die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz werden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell