Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Aufgefahren und geflüchtet, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Ein Unfall in der Ambros-Nehren-Straße hat am Mittwoch in der Zeit zwischen 15 Uhr und 20:30 Uhr zu etwa 1.000 Euro Sachschaden geführt. Dabei wurde ein im Bereich einer Firma abgestellter schwarzer BMW beschädigt. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 zu melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell