Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Werkzeugkiste gestohlen, Hinweise erbeten

Willstätt (ots)

Noch unbekannten Dieben ist es in der Zeit zwischen vergangenen Freitag, 19:30 Uhr und Samstag, 10:30 Uhr gelungen, eine am Fahrzeug gesicherte Werkzeugkiste der Marke "Alutec zu entwenden. Der Kleintransporter mit offener Ladefläche stand zur Zeit des Diebstahls auf einem Parkplatz in der Hornisgrindestraße. Das aufgebrochene Schloss ließen die Unbekannten ebenfalls mitgehen. Der Diebstalschaden wird auf zirka 500 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeirevier Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell