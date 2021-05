Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Schaalwiese/Technik aus Auto gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben Amaturentechnik aus einem BMW 525d gestohlen. Das Auto parkte zwischen 21 Uhr am Freitag (14.05.21) und 10.30 Uhr am Samstag (15.05.21) auf einem öffentlichen Parkplatz an der Straße Schaalwiese. In der Zeit öffneten die Täter gewaltsam das Schloss der Fahrertür. Sie entwendeten unter anderem das Navigationsgerät. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14-0 um Hinweise.

