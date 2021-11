Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an hochwertigem PKW der Marke Mercedes

Konz (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Samstag, 06.11.2021 auf Sonntag, 07.11.2021 einen hochwertigen PKW Mercedes CLA durch zerkratzen der Beifahrerseite. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz in der Granastraße in Konz. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000EUR.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 oder an die PW Konz unter Tel: 06501-92680 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell