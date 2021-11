Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wohngebäudebrand; 8 verletzte Personen gerettet; Brand unter Kontrolle

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Trier; Friedrich- Wilhelm- Straße (ots)

Am 05.11.21, gegen ca. 16:36 Uhr wurde ein Wohngebäudebrand in Trier in der Friedrich- Wilhelm- Straße gemeldet. Aktuell ist der Brand durch die Feuerwehr gelöscht und es wurden 8 verletzte Personen aus dem Gebäude gerettet. Über den Verletzungsgrad liegen momentan noch keine Erkenntnisse vor. Die Friedrich- Wilhelm- Straße ist für den Fahrzeug- und Personenverkehr voll gesperrt. Es sind mehrere Feuerwehren, Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber und die Polizeiinspektion Trier im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell