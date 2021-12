Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Auto fängt Feuer - technischer Defekt vermutet

Waren (ots)

Am 03.12.2021 wurde der Einsatzleitstelle gegen 11:50 Uhr ein brennender Pkw auf der Landesstraße 202 nahe der Ortschaft Jägerhof gemeldet. Gleichzeitig war auch die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte über den Brand informiert. Die als erstes vor Ort eintreffenden Beamten des Polizeihauptreviers Waren konnten vor Ort einen Ford Kuga feststellen, der im Frontbereich in Flammen stand. Die Fahrzeuginsassen konnten das Fahrzeug bereits verlassen und befanden sich nicht in Gefahr. Durch 17 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und die Brandstelle von einer Spezialfirma gereinigt.

Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Der Jahreswagen wurde derart beschädigt, dass bei einer Schadenshöhe von 27.000 Euro von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgegangen wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell